Galatasaray Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 20:030'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Şener, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Atiba, Lljaic, N'Kodou, Ghezzal, Larin