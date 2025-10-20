Galatasaray - Bodo/Glimt maçına İngiliz hakem!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Bodo/Glimt maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.
Galatasaray - Bodo/Glimt maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i konuk edeceği mücadele saat çarşamba günü 19.45'te başlayacak.
