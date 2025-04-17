Galatasaray- Bodrum FK maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'deki 30 maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Sipay Bodrum FK 34 puanla 14. sırada yer alıyor. Bodrum FK Galatasaray karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Galatasaray ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, "Galatasaray- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Bodrumspor maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray- Bodrumspor maçı tarihi ve maç saati...