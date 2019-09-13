Galatasaray, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından evinde oynadığı maçta Konyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, ligin 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını 3-2 kazanabilmişti.

4. HAFTADA AVERAJ 0

Galatasaray, ligin 4. haftasını 0 averajla kapattı. Bugüne kadar kalesinde 5 gol gören sarı-kırmızılılar, Falcao'nun golüyle attığı gol sayısını da 5'e yükseltti ve averajını dengeledi.