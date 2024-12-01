Galatasaray Çağdaş Faktoring: 90 - Danilos Pizza: 73 | MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde ağırladığı Danilos Pizza'yı 90-73 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Danilos Pizza'yı 90-73 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Osman Kanık, Gündoğan Ali Balaban
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 8, Fraser 23, Li 16, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz 2, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 3, Meltem Yıldızhan 2, Holingsvorth 2
Danilos Pizza: Henderson 16, Gizem Mürüvet Uca 3, Walker 16, Palenikova 17, Mompremier 8, Ferda Yıldız 6, Hande Çelebi 4, Nihal Güngör Yıldırım, Yağmur Bul 3, Aysude Torcu
1. Periyot: 29-20
Devre: 46-45
3. Periyot: 70-54