Galatasaray'da Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz Gürpüz ilk maçına çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 4-2'lik skorla mağlup ederek tur atlarken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk müsabakada birçok genç oyuncusuna süre verdi.

Buruk, Eyüp Aydın'a 11'de şans verirken, Efe Akman, Ali Turap Bülbül, Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz Gürpüz de daha sonra oyuna aldı.

Müsabakanın 68. dakikasında Kazımcan Karataş’ın yerine oyuna giren 18 yaşındaki Ali Yeşilyurt ile 86. dakikada da Wilfried Zaha’nın yerine dahil olan Gökdeniz Gürpüz böylece A takımda ilk kez süre aldı.