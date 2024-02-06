Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor: 4-2 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda sürprize izin vermedi.. Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda ağırladığı 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 27'de Davinson Sanchez, 36'da Halil Dervişoğlu (pen.), 40'ta Tete (pen.) ve 90+5'te Carlos Vinicius kaydetti.

Bandırmaspor'un golleri ise 45+3. dakikada Sergen ve 75'te Mulumba'dan geldi.

31. dakikada sarı-kırmızılı ekip Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Zaha'nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Akın'dan döndü. Yeniden meşin yuvarlağı alan Zaha, yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'daki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Metoğlu, kaleci Akın Alkan'ın Zaha'ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha VAR'dan penaltı kazandı. Tete'nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan'dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR'ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet'in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 4 dakika arayla ikinci kez penaltı noktasına geldi.

40. dakikada topun başına geçen Tete, kaleci Akın'ın sağından topu ağlara gönderdi: 3-0.

45+3. dakikada Bandırmaspor farkı 2'ye indirdi. Emre Batuhan Adıgüzel'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Sergen Piçinciol göğsüyle önüne aldığı topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstün tamamladı.

60. dakikada bordo-beyazlı takım bulduğu gol VAR ile iptal edildi. Levent Ayçiçek'in sağdan ortasında arka direkteki Mustafa ağları havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

77. dakikada Bandırmaspor, bir gol daha buldu. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ tarafta kazanılan faulü Levent kullandı. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı yeniden 2'ye taşıdı. Gökdeniz Gürpüz'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, uygun durumda bulunan vatandaşı Vinicius'a pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.