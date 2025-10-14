Habertürk
        Galatasaray'da Başakşehir mesaisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Başakşehir mesaisi!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 14.10.2025 - 14:27
        G.Saray'da Başakşehir mesaisi!
        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.

        Sahada topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

