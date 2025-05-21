Galatasaray'da Boey heyecanı!
Sacha Boey'nin Bayern Münih'e satışından bu yana sağ bekte istediği ismi bulamayan Galatasaray, Fransız yıldız ve Alman kulübüyle temaslara başladı; transfer ateşi yandı.
Galatasaray, önceki sezon devre arası transfer döneminde Sacha Boey'nin rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olmasının ardından sağ bek mevkisinde yaşanan boşluğu bir türlü dolduramadı.
Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski gibi isimlere milyon Euro döken sarı-kırmızılılar sağ beki Roland Sallai ile tamamladı.
Sağ bek pozisyonunda yaşanan istikrarsızlık ve beklentilerin karşılanamaması nedeniyle teknik heyet ve yönetim, sezonun sonuna yaklaşılırken harekete geçti.
Sacha Boey’nin ayrılığının ardından bu bölgede yerli ve yabancı birçok oyuncuya şans veren teknik direktör Okan Buruk aradığı performansı bir türlü bulamadı.
Özellikle savunma güvenliği açısından Boey’nin boşluğu ciddi şekilde hissedilirken, sezon boyunca sağ bek Galatasaray’ın en çok zorlandığı pozisyonlardan biri haline geldi.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim radikal bir karara imza atarak Boey’i yeniden kadroya katma planı üzerinde çalışmalara başladı.
Edinilen bilgilere göre Galatasaray, Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere Bayern Münih ile resmi temaslara geçti.
Boey’in de Galatasaray’a dönme fikrine sıcak baktığı, özellikle düzenli forma şansı bulmak ve eski formunu yeniden yakalamak adına bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Özellikle Boey'in Bundesliga'da beklenen etkiyi kısa sürede gösterememesi, bu transferin önünü açabilir.