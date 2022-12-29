Galatasaray'da birkaç sezondur kanayan yara haline gelen duran top meselesi nihayet çözüme kavuştu... Başakşehir maçından sonra İstanbulspor karşısında da duran top golleri bulan sarı-kırmızılılar, sarı-siyahlılar karşısında 3 puanı doğrudan köşe vuruşundan gelen gollerle elde ederken ilkleri başarmıştı.

KİLİDİ KORNER ORGANİZASYONU AÇTI Opta'nın aktardığına göre Şubat 2022'den sonra ilk kez korner organizasyonuyla golü hafta sonundaki İstanbulspor karşısında bulan Galatasaray, dört yıl sonra ilk kez bir maçta iki korner ürünü gol birden buldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda 9 korner kullanırken bunların hemen hemen hepsinde farklı setler uygularken ciddi sayıda tehlike yarattı.

Cimbom'un duran topları etkili bir silah haline getirmesi sonrasında ise gözler Sargon Duran'a döndü. Duran top konusunda uzmanlığı bulunan Avusturyalı Sargon Duran'dan bu konuda yardım alan sarı-kırmızılılarda duran toplardaki başarıda aslan payı ise Okan Buruk'un yardımcılarına ait...

SARGON DURAN TAM ZAMANLI ÇALIŞMIYOR Sarı-kırmızılı kulübün teknik heyetine daimi olarak katılmayan ve talep edildiği dönemde yardımcı olacak Duran'ın Galatasaray'daki mesaisi ise henüz uzun süreli olmadı. Sarı-kırmızılılara 1 günlük yardımcı olan Avusturyalı antrenör duran top kullanımları, özellikle taç atışları konusunda bilgilendirme ve sunum yaptı.

SETLERİ SARALOĞLU VE GARCIA GOMEZ ÇİZİYOR Galatasaray'da duran top çalışmalarını ise Okan Buruk'un yardımcı antrenörleri İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez yürütüyor. Korner ve serbest vuruş setlerinden tüm duran top şablonlarına kadar setleri Saraloğlu ve Gomez çiziyor.

GOLLER NEDEN GECİKTİ? Transfer döneminde gelecek ve gidecek oyuncuların durumunun son güne kadar sürmesi, sonrasında ise taktiksel ve fiziksel çalışmaların ağırlık kazandığı ilk haftaların ardından yavaş yavaş çalışma fırsatı bulan teknik heyet özellikle 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada duran toplara ağırlık verirken futbolculara bu setleri adeta ezberletti.