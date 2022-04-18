Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, kulübün üyelerine listelerini tanıtıyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde hukukçu Utku Dönmez de yer aldı. Dönmez'in Hamamcıoğlu'nun seçilmesi durumunda sözleşmeler ve hukuksal konulardan sorumlu olarak görev yapılacağı belirtildi.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2003 yılında bitiren Dönmez, 2003-2006 yılları arasında Ciner Medya Grubu Bünyesinde görev yaptı. 2006'da kendi hukuk bürosunu kuran Dönmez, Türkiye'nin önde gelen firmalarına avukatlık ve danışmanlık hizmeti verdi. İş hukuku konusunda yazdığı makalelerin dışında "Sosyal medya ve iş ilişkisi" adlı bir kitabı yayınlanan Dönmez, İstanbul Barosu, TKYD, TÜGİAD üyesi.