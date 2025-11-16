Habertürk
        Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı mesaisi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı mesaisi

        Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:15
        Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı mesaisi!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

