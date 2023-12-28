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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Hakim Ziyech Süper Kupa'da yok! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Hakim Ziyech Süper Kupa'da yok!

        Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 14:52 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:53
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        Ziyech Süper Kupa'da yok!
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        Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Hakim Ziyech şoku yaşanıyor.

        Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı, sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

        Şikayetleri devam eden Hakim Ziyech, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynanacak maçın geniş kadrosundan çıkarıldı.

        SON 3 İDMANA KATILMADI

        Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

        Galatasaray'da sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de takımını yalnız bırakan bir diğer isim olacak.

        Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

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