Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Devler Ligi! - Galatasaray Haberleri

        Hayal kırıklığının adı Devler Ligi!

        Şampiyonlar Ligi sahnesi, Galatasaray için bu sezon da hayallerin kırıldığı bir arenaya dönüştü. Ligde fırtına gibi esen, üç sezondur şampiyonlukları kimseye bırakmayan sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında bir kez daha gerçeğin sert yüzüyle karşılaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 13:36 Güncelleme: 21.09.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayal kırıklığının adı Devler Ligi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'da Frankfurt deplasmanında alınan 5-1’lik ağır yenilgi, taraftarın beklentilerini yerle bir etti. Uzun süredir Avrupa’da başarı sözü veren teknik direktör Okan Buruk, bu mağlubiyetin ana sorumlusu olarak gösterildi.

        Özellikle defansif zafiyetler, gol yedikten sonra yaşanan mental çöküş ve oyuna müdahale eksikliği, “Neden ligde farklı, Avrupa’da farklı bir Galatasaray var?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

        Galatasaray’ın Avrupa’daki tabloya bakıldığında öne çıkan en büyük problem savunma güvenliği.

        Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’nde ilk etapta 8 maçta 16 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu sezon da alışkanlıklarını sürdürdü.

        REKLAM

        Frankfurt karşısında da benzer tablo tekrarlandı. Rakip karşısında dağınık bir görüntü sergilendi, geriye düşüldüğünde takımın moral motivasyonu çöktü.

        Okan Buruk’un Türkiye’de işe yarayan yüksek pres ve tempolu futbolu, Avrupa sahnesinde ters tepti.

        B planının olmayışı ve taktik esneklik eksikliği, mağlubiyetin çarpan etkisini artırdı.

        Bayern Münih maçlarını örnek göstererek kendini savunan Buruk’un, Young Boys, AZ, Sparta Prag ve nihayetinde Eintracht karşısındaki başarısızlıkları görmezden gelmesi camiada ciddi eleştiri konusu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        "Başkanlık makamının kaderi başkalarının ellerine geçecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        CHP'de olağanüstü kurultay günü
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        TEKNOFEST İstanbul son gün etkinlikleriyle devam ediyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        "Dünya Barış Günü" çatışmaların gölgesinde geçiyor
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        9 yaşındaki Ebrar'ın kahreden ölümü!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Rize ve Artvin'de selin izleri ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa virajında!
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor