Sabah'ın haberine göre, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırıp, orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Pontus Wernbloom oldu. 7 sezon boyunca formasını giydiği CSKA Moskova ile sözleşme yenilemeyen ve iki hafta önce Türkiye'de tatil yaptığı ortaya çıkan İsveçli 8 numara, menajerler aracılığı ile sarı-kırmızılılara önerildi. Galatasaray adına futbolcu izleyen Elmander de tecrübeli futbolcu için olumlu rapor verdi.

Wernbloom ile Lazio ve PAOK da ilgileniyordu. Hatta tecrübeli oyuncu PAOK'un davetiyle Yunanistan'a gitti. Ancak İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan eşi, imza atmasını engelledi. Önceliği Ndiaye olan sarıkırmızılılar, bonservisine bedel ödemeyeceği için Wernbloom'u da gündemine aldı. Öte yandan Milan'ın hocası Gattuso, Galatasaray'ın transfer etmek istediği talebesi Andre Silva için "O çok önemli bir futbolcu. Geçen sezon zorluklar yaşasa da genç ve gelişebilir. Çok çalışıyor, böyle giderse kendisi için iyi olacak" açıklamasını yaptı.

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