MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig 32'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak Emin Bayram'a kaptanlık görevini verdi. Emin Bayram bu görevle birlikte, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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