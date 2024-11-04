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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kışın kılavuzu yaz oldu! - Galatasaray Haberleri

        Kışın kılavuzu yaz oldu!

        Geçen yaz transfer dönemindeki isabet oranından memnun olan Galatasaray devre arasında da benzer bir yol izleyecek

        Giriş: 04.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:41
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        Kışın kılavuzu yaz oldu!
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        Galatasaray yönetimi yaz transfer döneminde kadroya katılan oyunculardan çok memnun…

        Sarı-kırmızılı idareciler yaz aylarında taraftarın eleştiri oklarının hedefindeydi.

        Galatasaray yönetimi, Gabriel Sara başta olmak üzere yeni transferlerin eleştirileri haksız çıkardığını düşünüyor.

        Saha içi performansın yanı sıra Florya’da aile ortamının yakalandığı düşünülüyor.

        Galatasaraylı idareciler, bir önceki yaz transfer edilen Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Tanguy Ndombele gibi oyuncularla çalışmayı planlamıyor.

        Yüksek yıllık ücretli oyuncu sayısının takım içinde huzuru bozduğunu düşünen sarı-kırmızılı yönetim devre arasında da benzer bir yol izleyecek.

        Galatasaray ocak ayı transfer döneminde kendini kanıtlamak isteyen oyunculara yönelecek.

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