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        Galatasaray'da kritik toplantı: Divan-ı harp!

        Karaborsa bilet satış iddialarıyla gündemde olan Galatasaray'da divan kurulu bugün olağanüstü olarak toplanıyor

        Giriş: 05.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:16
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        Divan-ı harp!
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        Galatasaray'da karaborsa bilet satışı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin haksız kazanç elde etme iddialarının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu bugün olağanüstü olarak toplanıyor.

        Divan kurulu başkanlığının resen aldığı karar uyarınca üyeler bugün 17.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bir araya gelecek. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesi ise karaborsa bilet satışı iddiaları olacak.

        Galatasaray divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada "Toplantının gündemi, Camiamızı rahatsız eden sezonluk kombine/bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak Divan Kurulumuzda genel görüşme açılması; kulüp yönetim kurulunun almış olduğu tedbirlere ilişkin Divan Kurulunu bilgilendirmesi" ifadeleri kullanılmıştı.

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        Ağustos ayı divan kurulu toplantısında Hayri Kozak iddialara ilişkin sert bir konuşma yapmış; başkan Dursun Özbek de 'İddialar asparagas. Her türlü kuruma başvurduk, aslı astarı var mı diye. Herhangi bir soruşturma yok" diyerek yanıt vermişti.

        Söz konusu iddialarda adı geçen kulüp genel sekreteri Eray Yazgan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru gerçekleştirdiğini ve hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmediği yanıtını aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına saatler kala tüm yönetim kurulu üyelerinin ad ve imzalarının bulunduğu bir açıklama ile iddialara sert tepki gösteren Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, açıklamanın usul ve zamanlamasından duyduğu rahatsızlık nedeniyle istifa etmişti.

        Galatasaray ertesi gün bilet satışıyla ilgili bir dizi önlem almış; sezonluk kombine kart devirlerini, belirlenen üç kişiye sınırsız devir dışında kapatmıştı. İddialarla ilgili bağımsız denetim firmasının inceleme başlattığını ifade eden sarı-kırmızılı kulüp aynı zamanda denetleme kurulunun da bir soruşturma başlattığını duyurmuştu.

        Başkan Dursun Özbek de geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak karaborsa bilet iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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