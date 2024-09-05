Galatasaray'da kritik toplantı: Divan-ı harp!

Galatasaray'da karaborsa bilet satışı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin haksız kazanç elde etme iddialarının yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu bugün olağanüstü olarak toplanıyor.

Divan kurulu başkanlığının resen aldığı karar uyarınca üyeler bugün 17.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bir araya gelecek. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek. Toplantının ana gündem maddesi ise karaborsa bilet satışı iddiaları olacak.

Galatasaray divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada "Toplantının gündemi, Camiamızı rahatsız eden sezonluk kombine/bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak Divan Kurulumuzda genel görüşme açılması; kulüp yönetim kurulunun almış olduğu tedbirlere ilişkin Divan Kurulunu bilgilendirmesi" ifadeleri kullanılmıştı.

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Ağustos ayı divan kurulu toplantısında Hayri Kozak iddialara ilişkin sert bir konuşma yapmış; başkan Dursun Özbek de 'İddialar asparagas. Her türlü kuruma başvurduk, aslı astarı var mı diye. Herhangi bir soruşturma yok" diyerek yanıt vermişti.