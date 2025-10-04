Galatasaray'da Mario Lemina: Liverpool maçının yorgunluğu oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mario Lemina, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"LIVERPOOL MAÇININ YORGUNLUĞU OLDU"

Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Liverpool maçından sonra bugün iyi bir maç çıkardık. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz.

Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik.