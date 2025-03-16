Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!
Oynadığı son yedi maçın dördünde kalesini gole kapatan Muslera sadece saha içi değil saha dışı performansıyla da şampiyonluk modunu açtı.
Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkarırken Fernando Muslera da şampiyonluk modunu açtı.
Sezon başı performansıyla eleştirilen Uruguaylı file bekçisine yönelik eleştirilerin dozajı Avrupa’daki kötü sonuçlarla artmıştı.
Dinamo Kiev müsabakasının 3-1’den 3-3’e gelmesi sonrasında ıslıklanan Muslera ocak ayı sonuyla birlikte eski haline dönmeye başladı.
Ligde oynadığı son yedi maçın dördünde kalesini gole kapatan deneyimli file bekçisi Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor müsabakalarında kritik kurtarışlara imza attı.
3-3’lük eşitlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçında ilk yarıda birden fazla net kurtarışa imza atan Muslera sadece saha içinde değil saha dışında da ağırlık koymaya başladı.
Alanyaspor maçına kadar alınan 21 galibiyet priminin 20’si futbolcuların hesabına yatmazken kaptan hem yönetim hem de takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Bu tip maçlar için prim ihtiyacı hissedilmemesi gerektiğine vurgu yapan Muslera yöneticilerle görüşmesinde de takım arkadaşlarının bazı şikayetlerini dile getirdi.
Önceki iki sezondaki aile ortamına vurgu yapan deneyimli file bekçisi bu aile ortamının sağlanmasına yönelik bazı tedbirler alınması yönünde fikir belirtti.
Galatasaray milli maç arası öncesinde iki maç fazlasıyla puan farkını 10’a yükseltirken Muslera da bu süreçte özlenen haline döndü.
Galatasaray ile olan mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Muslera ülkesi Uruguay’a dönmeyi planlıyor.
Ülkesinde bir spor kompleksine yatırım yapan ve alt lig kulübü satın alan deneyimli file bekçisi bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı için Uruguay’a dönme fikrine sıcak bakıyor.
Galatasaray ise yeni kaleci arama konusunda Muslera’nın vereceği kararı bekliyor.