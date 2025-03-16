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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Muslera şampiyonluk modunu açtı!

        Oynadığı son yedi maçın dördünde kalesini gole kapatan Muslera sadece saha içi değil saha dışı performansıyla da şampiyonluk modunu açtı.

        Giriş: 16.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:50
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        Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkarırken Fernando Muslera da şampiyonluk modunu açtı.

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        Sezon başı performansıyla eleştirilen Uruguaylı file bekçisine yönelik eleştirilerin dozajı Avrupa’daki kötü sonuçlarla artmıştı.

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        Dinamo Kiev müsabakasının 3-1’den 3-3’e gelmesi sonrasında ıslıklanan Muslera ocak ayı sonuyla birlikte eski haline dönmeye başladı.

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        Ligde oynadığı son yedi maçın dördünde kalesini gole kapatan deneyimli file bekçisi Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor müsabakalarında kritik kurtarışlara imza attı.

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        3-3’lük eşitlikle sonuçlanan Kasımpaşa maçında ilk yarıda birden fazla net kurtarışa imza atan Muslera sadece saha içinde değil saha dışında da ağırlık koymaya başladı.

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        Alanyaspor maçına kadar alınan 21 galibiyet priminin 20’si futbolcuların hesabına yatmazken kaptan hem yönetim hem de takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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        Bu tip maçlar için prim ihtiyacı hissedilmemesi gerektiğine vurgu yapan Muslera yöneticilerle görüşmesinde de takım arkadaşlarının bazı şikayetlerini dile getirdi.

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        Önceki iki sezondaki aile ortamına vurgu yapan deneyimli file bekçisi bu aile ortamının sağlanmasına yönelik bazı tedbirler alınması yönünde fikir belirtti.

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        Galatasaray milli maç arası öncesinde iki maç fazlasıyla puan farkını 10’a yükseltirken Muslera da bu süreçte özlenen haline döndü.

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        Galatasaray ile olan mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Muslera ülkesi Uruguay’a dönmeyi planlıyor.

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        Ülkesinde bir spor kompleksine yatırım yapan ve alt lig kulübü satın alan deneyimli file bekçisi bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı için Uruguay’a dönme fikrine sıcak bakıyor.

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        Galatasaray ise yeni kaleci arama konusunda Muslera’nın vereceği kararı bekliyor.

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        Sarı-kırmızılılar kulübün efsanesi haline gelen Muslera’nın performansından memnun.

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