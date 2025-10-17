Habertürk
        Galatasaray'da olağan mali genel kurul zamanı!

        Galatasaray Kulübü'nde yıllık olağan mali genel kurul toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:45
        G.Saray'da mali genel kurul zamanı!
        Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Sarı-kırmızılı kulübün 11 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için yarına ertelendi. Haliç Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.00'da başlayacak.

        Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

