Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da yönetim saat 18.00'de olağanüstü toplanacak.

Young Boys'a yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılılarda yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı.

Yapılacak olan toplantı daha önceden planlanan ve takvimde olan bir toplantı idi. Ancak dün yaşanan mağlubiyetten sonra Galatasaray yönetiminin olağanüstü toplantı karar aldığı öğrenildi. Yöneticilerden Ali Yüce istifasını divan kuruluna sunduğu, ancak vazgeçmesi için bir görüşme yapılacağı öğrenildi.