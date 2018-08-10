Galatasaray'da oyuncular 3 puana kilitlendi

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray'da tek hedef Ankaragücü maçını kazanıp kara bulutları dağıtmak...

Akhisar ile oynanan Süper Kupa finalinde hem alınan sonuç hem de sergilenen kötü futbol nedeniyle taraftarları korkutan Sarı-Kırmızılılar, Başkent'te 3 puan alarak endişeleri gidermek istiyor.

Kaptanlar Fernando Muslera ve Selçuk İnan, dün takım arkadaşlarıyla yaptıkları toplantıda "Akhisar maçını kaybedip taraftarımızı üzdük ama asıl dikkat çeken nokta sergilediğimiz oyun oldu. O performans bize hiç yakışmadı. Ankaragücü'nü son şampiyon unvanımıza yakışır bir oyunla yenelim ve taraftarımızı sevinrdirelim" ifadelerini kullandılar.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ