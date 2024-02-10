Galatasaray'da sakatlık: Kerem Aktürkoğlu devam edemedi!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında ilk yarının son anlarında sakatlık geçirdi. Kerem yerini ikinci yarının başında Wilfried Zaha'ya bıraktı
Giriş: 10.02.2024 - 20:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:16
Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı.
Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.