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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sakatlık: Kerem Aktürkoğlu devam edemedi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sakatlık: Kerem Aktürkoğlu devam edemedi!

        Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında ilk yarının son anlarında sakatlık geçirdi. Kerem yerini ikinci yarının başında Wilfried Zaha'ya bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 20:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:16
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        Galatasaray'da sakatlık!
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        Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

        Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı.

        Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.

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