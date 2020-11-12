Seçim kulislerinde neler oluyor? Lisenin adayı... 0:00 / 0:00

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray yönetiminin seçim kararı almasının ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim kulisleri hareketlendi. Başkan Mustafa Cengiz'in ilk seçildiği dönemde yönetimde yer alan ancak sonradan istifa eden efsane Başkan Faruk Süren'in damadı Burak Elmas, adaylığını resmen açıkladı. Eski GSYİAD Başkanı ve son seçimde Dursun Özbek'in listesinde yer alan Metin Öztürk de aday oldu. Başkanlığa aday olan bir diğer isim de son seçimde yarışa girip kaybeden Ali Fatinoğlu... Ancak bu isimler dışında henüz adaylığı açıklanmamış isimlerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

LİSENİN ADAYI CENGİZ ÖZYALÇIN

Galatasaray camiasında etkin söz sahibi olan ve akil üyeler olarak adlandırılan bir grupta son dönemde 'Çatı aday' arayışındaydı. Eski Başkanlardan Duygun Yarsuvat'ın başını çektiği camianın önde gelen isimleri, tek bir aday altında toplanılmasını istiyor. Akil üyelerin belirlediği isim ise geçmiş dönemlerde Sarı-Kırmızılı kulüp içerisinde çeşitli görevler üstlenmiş, Dursun Özbek döneminde ikinci başkanlık yapmış, Kadıköy'ün eski belediye başkanı Cengiz Özyalçın... Lise kanadı tıpkı Duygun Yarsuvat döneminde olduğu gibi kısa süreliğine bir Başkan seçmek istiyor. Tecrübesi itibariyle Özyalçın'ın 5 aylığına kulübü idare etmesi isteniyor.

SEÇİM YAPILMASI DÜŞÜK İHTMAL

Pandemi nedeniyle olağan mali genel kurulunu düzenleyemeyen Galatasaray'ın 26 Aralık'ta yapılması planlanan "seçimli" genel kurulunun da toplanması zayıf ihtimal olarak görülüyor. Vaka sayıları her gün artarken ve yeni yaptırımlar uygulanırken Aralık'ta zirve yapması öngörülen salgın hastalık nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'a izin çıkmayacağı görüşü hakim... Camianın bir kısmı ise Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin mali genel kuruldan kaçmak için seçim kararı aldığı görüşünü savunuyor.

MUSTAFA CENGİZ ADAY OLMAYACAK

Seçimin gerçekleşmesi halinde ise sağlık sorunları bulunan Başkan Mustafa Cengiz'in adaylığını ilan etmeyeceği öğrenildi. Buna rağmen Başkan bırakmak isterse Mayıs'a kadar 2. Başkan Abdurrahim Albayrak geçici olarak koltuğu devralabilir.