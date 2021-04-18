Galatasaray'da sıcak saatler

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Galatasaray'da yönetim krizi büyüyor... "Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor."

Mustafa Cengiz'in bu açıklamaları sonrası Galatasaray karıştı...

TT STADI'NDA TOPLANTI

Cuma günü kendisini istifaya davet eden 7 yöneticiye "Görevi bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Seçimde tekrar aday olacağım ve kazanacağım" çıkışını yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geri adım atmıyor. İşte detaylar...

Olaylı bir hafta geçiren sarı-kırmızılılarda cuma günü olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda 7 yönetici, başkan Mustafa Cengiz'den görev ve yetkilerinden çekilmesini istemiş ve onursal başkanlık önermişti. Öneri karşısında büyük şok yaşayan Cengiz ise geri adım atmamış, başkanlığa devam edeceğini söylemişti.

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de Mustafa Cengiz'e istifa etmeyi önerdiklerini ancak Cengiz'in 'yeniden aday olacağım ve kazanacağım' dediğini açıklamıştı.

HODRİ MEYDAN

Yöneticilerin bu hamlesine karşılık başkan Mustafa Cengiz tüm kurullara haber gönderdi ve olağanüstü toplantı yapılacağını bildirdi... Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idareciler bugün stattaki toplantıya katılacak. Başkan, istifa etmeyeceğini tekrarlayacak ve eleştirilerin yüzüne yapılmasını isteyecek.

Öte yandan Cengiz'in Clubhouse'da kendisini eleştiren ifadeler kullanan yönetici Mahmut Recevik'in sözlerine çok sinirlendiği ve bugünkü toplantıda Recevik'in istifasını isteyeceği öğrenildi.

Galatasaray'daki kritik toplantıda bazı yöneticilerden de sürpriz istifalar gelebileceği belirtildi.

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SEÇİM NE ZAMAN?

Galatasaray'da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Galatasaray’da başkanlık seçimi, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 22 Mayıs’ta yapılacak. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'dan sonra Eşref Hamamcıoğlu da Galatasaray başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

FLORYA'DAKİ O FOTOĞRAF

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek" sözleri rahatsızlık yaratmıştı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in sözlerinin ertesi günü Florya'ya giderek futbolcularla bir toplantı yapmış ve fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Fotoğrafta Fatih Terim ise yer almamıştı.

RESMİ SİTEDEN YALANLAMA

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" şeklinde basında çıkan ve çok konuşulan bu sözlerini yalanlamıştı.