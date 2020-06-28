Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maç öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimlerdi. Bu 3 futbolcu, turuncu-lacivertliler karşısında sarı kart görmedi ve 30. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakası öncesinde cezalı duruma düşmedi.