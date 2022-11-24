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Galatasaray'da son dakika! Nelsson'dan ayrılığa açık kapı

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Victor Nelsson'dan ayrılık haberlerine dair flaş bir açıklama geldi.

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  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson'dan transfer haberlerine dair flaş açıklamalar geldi.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Ülkesi Danimarka formasıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında Sevilla'nın gündemindeydi.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    İspanyol ekibi, Aslan'dan Marcao'yu 12 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nelsson'u da kadrosuna katmak istese de Galatasaray 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinde geri adım atmamıştı.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Cimbom'un indirime yanaşmamasının ardından görüşmeler tıkanırken gözler de ocak ayı transfer dönemine çevrildi.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    İspanyol basınından Estadio Deportivo, Nelsson'un durumuyla ilgili flaş bir gelişmeyi paylaştı.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Haberde "Sevilla'ya gidemediğim için pişman olmadığımı söyleyemem" diyen Galatasaraylı Victor Nelsson transferde kapıyı açık bıraktı denildi.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    ÜLKE BASININA KONUŞTU

    Ülke basınından BT'ye konuşan Nelsson, Sevilla'ya transfer konusu ile ilgili isa şu ifadeleri kullandı:
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Kulübüm Galatasaray'ın, transferim için Sevilla'ya bir söz verdiğiyle ilgili bir şey duymadım." 
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Transfer haberleri giderek daha fazla çıkıyor, görüyorum. Ancak, doğrusunu söylemek gerekirse transferle ilgili bana gelen hiçbir şey yok." 
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Ben şu anı yaşıyorum. Gelecekte neler olacağını bilemem, göreceğiz. Mümkün olduğu kadar sıradaki maça odaklanmaya çalışıyorum." 
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Galatasaray'dan ayrılma zamanım gelirse, gideceğim kulüp Sevilla mı olur başka bir kulüp mü olur göreceğiz."
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    ARADAN SONRA KAPI ÇALABİLİR

    Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında çıkan haberde Sevilla'nın Nelsson için yeniden harekete geçeceği yazılmıştı.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Habere göre; yaz aylarında Marcao'yu transfer eden Sevilla, Aslan'ın bir diğer stoperi Nelsson'dan da vazgeçmedi.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sportif direktör Monchi'nin ocak ayında transfer önceliğini Danirmarkalı stopere verdiği ifade edildi.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sevilla'nın hocası Jorge Sampaoli'nin de bu transfere yeşil ışık yaktığı belirtilirken Dünya Kupası'nın ardından temasların başlaması bekleniyor.
  • Galatasaray'da Nelsson transfer mi oluyor? "Ayrılma zamanım gelirse..." - Son dakika Galatasaray haberleri

    Nelsson'un ayrılığına sezon başında da sıcak bakmayan Galatasaray'ın bu kez nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

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