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Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da

Galatasaray'da bir taraftan seçim hazırlıkları diğer yandan ise yeni sezon için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılardan İtalya'ya transfer harekatı geldi!

  • 01
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'da seçim hazırlıkları sürerken yeni sezon kadro planlamasına dair de çalışmalar devam ediyor. 

     
  • 02
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin geçen günlerde İtalya'ya gittiği öne sürüldü.
  • 03
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Sensibile'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki futbolcuyla temaslara geçtiği iddia edildi.
  • 04
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Juventus'tan ayrılmayı planlayan Federico Bernardeschi ile irtibat kuran Sensibile'nin İtalyan yıldıza teklif yaptığı belirtildi.
  • 05
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre 28 yaşındaki kanat oyuncusu için Lazio'nun da teklifi bulunuyor.

     
  • 06
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Lazio'nun Bernardeschi'nin Juventus'tan kazandığı yıllık 1,6 milyon Euro'dan daha düşük bir rakamla teklif yaptığı ifade edildi. 
  • 07
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Haberde Galatasaray'ın da İtalyan yıldız için maliyet araştırması yaptığı kaydedildi. 
  • 08
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    MATIAS VECINO İDDİASI!

    Sensibile'nin temas kurduğu diğer bir ismin ise Inter'in Uruguaylı orta sahası Matias Vecino olduğu belirtildi.
  • 09
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Diğer yandan İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Vecino ile bizzat görüştüğünü ve imzaların yakın olduğu kaydedildi.

     
  • 10
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Merkez orta sahada görev yapan Vecino, Galatasaray'ın sıkıntılar yaşadığı mevki için ideal bir oyuncu olarak görülüyor. Deneyimli oyuncu bu sezon 27 maçta 1 gol katkısı yaptı.
  • 11
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    DAHA ÖNCE ELNENY VE XEKA YAZILMIŞTI!

    Galatasaray'ın gündemine daha önce iki başka orta saha daha gelmişti.
  • 12
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    6 numarada problem yaşayan sarı-kırmızılıların önceliğini bu bölgeye verdiği ve o bölgeye 'Fernando Reges' gibi bir isim aradığı belirtilmişti.
  • 13
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'ın bu bölge için önceliğinin Muhammed Elneny olduğu ve Arsenal'in bu konudaki tavrının beklendiği öne sürülmüştü.
  • 14
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Arsenal'in yeni sözleşme vermemesi durumunda sarı-kırmızılıların devreye gireceği ve Elneny'ye sözleşme önereceği ifade edilmişti.
  • 15
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'ın gündemindeki diğer ismin ise Lille'in Portekizli orta sahası Xeka olduğu kaydedilmişti.
  • 16
    Galatasaray'da transfer harekat! Sensibile İtalya'da - Galatasaray transfer haberleri

    Xeka'nın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak menajerinin imza parası olarak 2 milyon Euro istemesinin bu transferde pürüz olduğu öne sürülmüştü. 

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