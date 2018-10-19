Galatasaray yönetimi ara transfer dönemi için çalışmaya devam ediyor. Ocak ayına daha 2.5 ay olmasına rağmen, golcü almasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Avrupa'da birçok isimle anılmaya başladı.
Forvet olarak gündeme gelen son isimse Neal Maupay. İngiliz Championship takımlarından Brentford'da sezona 10 maçta 10 gol ve 3 asistle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Arjantin asıllı Fransız golcü için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.
22 yaşında olan ve gelecek vaat eden Neal Maupay'ı, Huddersfield'ın da istediği belirtildi. St Etienne'den 2 milyon euro'ya transfer olan Maupay, Championship'te attığı gollerle adından söz ettirmeye başladı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun, Transfermarkt değeri 5 milyon euro'ya ulaştı
STOPER ARAYIŞLARI
Devre arasında Maicon'u Suudi Arabistan'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'ın stoper arayışları devam ederken bir iddia da Hollanda'dan geldi. İngilizler Crystal Palace'ın ADO Den Haag'ta forma giyen Fildişili Wilfried Kanon'a teklif yaptığını yazdı. Fakat AB pasaportlu olmadığı için 25 yaşındaki sol stoperi transfer edemediği bildirildi. Ayrılmak için yönetime başvuran Wilfried Kanon için diğer teklif yapan Galatasaray'ın ise 190'lık dev stoper için avantajlı duruma geçtiği belirtildi.
Sabah'ın haberine göre yapılan ön görüşmelerde, İngiliz Çalışma Bakanlığı'nın Kanon'a çalışma izni vermeyeceğinin anlaşıldığı ve bu nedenle Palace'ın aradan çekildiği öğrenildi. Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı- kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.