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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya bir talip daha! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya bir talip daha!

        Wilfried Zaha ile ilgilenen Wolverhampton, Chelsea'ye sattıkları Pedro Neto'nun yerini Zaha ile doldurmayı planlıyor ve Galatasaray'dan oyuncuyu kiralamak istiyor. Galatasaray, Zaha'nın bonservisi için 11 milyon euro talep ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 17:51 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:51
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        Galatasaray'da bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.

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        NETO'NUN YERİNE ZAHA

        Pedro Neto'yu 60 milyon euroya Chelsea'ye gönderen İngiliz ekibinin bu boşluğu Zaha ile doldurmak istediği ve kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

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        Leicester City ve Crystal Palace gibi İngiliz ekiplerinden teklif alan ve anlaşma noktasına gelen Fildişi Sahilli yıldızın transferi vergi engeline takıldı.

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        Bu durum, Zaha'nın İngiltere'ye dönüş yapması halinde yurt dışında, yani Galatasaray'da kazandığı ücret üzerinden de vergi ödemesi gerektiği anlamına geliyor.

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