Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya bir talip daha!
Wilfried Zaha ile ilgilenen Wolverhampton, Chelsea'ye sattıkları Pedro Neto'nun yerini Zaha ile doldurmayı planlıyor ve Galatasaray'dan oyuncuyu kiralamak istiyor. Galatasaray, Zaha'nın bonservisi için 11 milyon euro talep ediyor
Galatasaray'da bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den yeni bir talip çıktı.
NETO'NUN YERİNE ZAHA
Pedro Neto'yu 60 milyon euroya Chelsea'ye gönderen İngiliz ekibinin bu boşluğu Zaha ile doldurmak istediği ve kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.
Leicester City ve Crystal Palace gibi İngiliz ekiplerinden teklif alan ve anlaşma noktasına gelen Fildişi Sahilli yıldızın transferi vergi engeline takıldı.