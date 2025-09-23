Galatasaray, Daikin'le sponsorluğunu devam ettirdi

RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç ve sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybolcuları katıldı.

Toplantıda ilk söz alan Gülenç, Galatasaray'la yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlaşma bizim için sponsorluktan fazlası. İstikrarı gösteriyoruz. Türk voleyboluna ve Galatasaray'a verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Daikin, global bir Japon firması. Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Biz faaliyet gösterdiğimiz ülkeye ve topluma değer kattığımız için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bu dönemde firmamız çok büyüdü. Satışlarımız 800 milyon dolara çıktı. Galatasaray'ın bunda çok büyük emeği oldu." ifadelerini kullandı.

Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder ise Daikin'le birlikte Japonya'da en fazla bilinen spor kulübünün Galatasaray olduğuna dikkati çekti.

İlk günden bu yana kadın istihdamını artırmak istediklerini vurgulayan Önder, "Kadının gücü, toplumun gücüdür. Sportif faaliyetler de bu anlamda ilham veriyor. Kadın sporunun çok değerli olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edeceğiz. Galatasaray'ın değeri ölçülemeyecek kadar büyük. İnşallah bu birliktelik çok daha başarılı sonuçlar verir." açıklamasında bulundu. DURSUN ÖZBEK: NİCE ZAFERLERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ülke sporuna ve kadın voleyboluna verdikleri önemi vurgulamak için bir arada olduklarını belirtti. Başarı yolculuğunda yanlarında güçlü paydaşları görmenin çok önemli olduğunun altını çizen Özbek, "Son 3 sezondur kadın voleybol takımının isim sponsoru olan Daikin bize destek verdi. Bu iş birliği, genç nesillere ilham olması adına çok kıymetli. Bu yol arkadaşlığının 2025-2026 sezonunda da devam edeceğini gururla duyuruyorum. Kadın voleybolu ülkemizde çok önemli bir noktaya geldi. Daikin, kulübümüzün marka değerine ve voleybola güç katıyor. Hep birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyorum. Yeni sezon Türk voleyboluna ve camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.