Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

"2.5 senedir kırmızı kart görmüyorlar" Haberi Görüntüle

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Her hafta kendi maçlarından sonra, dikkati başka yöne çekmek için yalan ve algılarla dolu bir hikaye yaratmaya çalışan rakibimizin yöneticilerine cevabımızdır:

Galatasaray Spor Kulübü, yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF’nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda Yabancı VAR Hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

⁠Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazla adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir. REKLAM Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir. Kulübümüz, yaşanan yönetim zafiyetini 5 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla ortaya koymuştu. Bugün de aynı noktadayız.

Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp, ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu saldırılara rağmen her zaman olduğu gibi yine sahada kalacak ve orada kazanacaktır."

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ? "Sadece son 2 haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı ve bizim Eyüpspor maçında verilmeyen penaltı. Bu iki penaltıyı kullandırsalar, bugün puan farkı 4’tü. Türkiye’de hakemlik konusu her açıdan elimizde kalıyor. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda, rakip takım federasyonla mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Her türlü hakkımız yeniyor, şu oluyor, bu oluyor, kaç puan kaybettiniz sıfır. Hakem hatasından puan kaybetmemiş takım, biz isterseniz sayalım; Göztepe maçında net penaltımız verilmedi, Eyüpspor maçında net penaltımız verilmedi. Bu iki müsabakada puan kaybımız 4 olarak hesaplarsak; öteki tarafa baktığınızda en son kırmızı kartı ne zaman görmüş biliyor musunuz? Dünya Kupası’ndan önce. Neredeyse 2,5 yıldır federasyon bizi biçiyor. Artık bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Sadece bu sezon hepimizin görüp, kabul ettiği 4-5 tane kırmızı kart var. Biz hatayı her zaman olgunlukla karşılarız ama hatalar bir takımın lehine olursa o zaman adalet olmaz. Adalet olmazsa da isyan çıkar, kaos çıkar. Hocamız isyanda, son derece moral bozuk. Dün yine Galatasaray maçından sonra kendisiyle konuştuk. Bizim rakibimiz kim diye sordu? ‘Rakibimizin gerçekten Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz?’ dedi. Bir şey diyemedim. Sonuçta dünyanın en büyük hocalarından bir tanesi, dünyanın en büyük liglerinde hocalık yapmış. Başka ülkelerde böyle isyan ettiğini düşünmüyorum. Neden bu isyandayız, değerlendirmek lazım."

"AÇIKÇA İTTİRİLEN BİR RAKİP VAR" Sarı kartlarda iki takıma verilen/verilmeyen kartlara dikkat çeken Ilıcalı, "Açıkça ittirilen bir rakip var. Biz de bir mücadele içindeyiz. İnanamıyorum. Bence iyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, dikkat edin eliyle topa müdahale ediyor sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi. Hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan oyuncu görüyoruz. Hakem de oyuncuya bakıyor. Bu dünyanın her yerinde sarı kart ama hakem veremiyor. Sarı kartlardaki dengesizlik ortada. Sadece bu sezon 35-40 tane sarı kart verilmemiş. Bunları vermezsen Türkiye’de gündemimiz hakem rezaleti olacak" diye konuştu.