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Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

Devler Ligi'ne katılmayı hedefleyen Galatasaray transferde de kolları sıvamış durumda. Cimbom'un profesyonelleri uzun süreli çalışmaları sonrasında listeyi hazırlarken Galatasaray'a menajerlerden de öneriler geliyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Aslan, Devler Ligi'ne dev bir kadro kurmak istiyor

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  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanan ve hafta boyunca zaferini kutlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılarda profesyoneller uzun süredir liste üzerinde mesai harcarken Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kolları sıvadı. 
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç eleme turu oynayacak olan sarı-kırmızılıların hedefinde gruplara kalmaktan ve Devler Ligi'nde ses getirmekten başka bir yol yok. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olabilecek bir kadro kurmayı hedefliyor.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Okan Buruk'un raporları doğrultusunda uzun süredir potansiyel isimler üzerinden liste oluşturulurken menajerlerden gelen öneriler de dikkate alınıyor. Galatasaraylı taraftarın 'Transfer sihirbazı' olarak andığı Erden Timur da iddialı bir takım için görüşmeler yürütüyor.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    ORTA SAHADA BÜYÜK OYNUYOR

    Galatasaray'ın olmazsa olmaz gözüyle baktığı bölgelerden biri orta saha. Bu bölgede hem nicelik hem nitelik artışına gitmek isteyen Cimbom büyük oynuyor.

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Galatasaray'ın bu bölge için öncelik verdiği iki alternatiften biri Leicester City'den resmen ayrılan Youri Tielemans... Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Belçikalı oyuncunun temsilcileriyle temas kurulmuş durumda.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Belçikalı yıldızın önceliği her ne kadar İngiltere'de kalmak olsa da kendisine gelen tekliflerin orta sınıf kulüplerden olması Galatasaray'ı bu transferde bir adım öne geçiriyor. 
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Devler Ligi kozunu kullanmak isteyen Galatasaray, Tielemans'ın yüksek maliyet taleplerini de aşağı çekerek uzlaşma zemini arıyor. 

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Belçikalı futbolcunun 5 milyon Euro civarında imza parası ve yıllık 4 milyon Euro gibi bir yıllık ücret beklentisinin olduğu belirtiliyor.

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    N'GOLO KANTE DE HEDEFTE

    Galatasaray'ın orta sahadaki diğer bir hedefi ise Chelsea'yle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan N'Golo Kante... 

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    İngiliz basınına göre Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Fransız futbolcu için harekete geçerken Kante'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği de belirtiliyor.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Sarı-kırmızılıların başkan vekili Timur'un geçen hafta Londra'ya giderek Kante'nin yetkilileriyle bir araya geldiği ve 32 yaşındaki yıldızın şartlarına dair bilgi aldığı öğrenildi.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Cimbom'un geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Kante'nin sağlık durumuna dair rapor istediği de öne sürülüyor. 2016'dan bu yana Chelsea'nin formasını giyen başarılı orta saha geçen sezon sadece 9 maçta süre alabildi. 
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    "PAREDES GELMEYE SICAK"

    İtalyan devi Juventus orta sahas oyuncusu Leandro Paredes'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Arjantinli oyuncu için devredeki tek takım ise Galatasaray.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    L'Equipe'de yer alan habere göre; Mauro Icardi'den olumlu referans alan Paredes, sarı-kırmızılılarda forma giymeye sıcak bakıyor.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    28 yaşındaki oyuncunun bu kararında Sarı Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesinin etkili olduğu ve takımın gruplara kalmasında yardımcı olmak istediği belirtildi.

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Önümüzdeki hafta bu transferde resmi adımların atılacağı öne sürüldü.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    FRANSA'DAN PAYET İDDİASI

    Galatasaray'la ilgili bir iddia da Fransa'dan geldi. L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Marsilya'nın kaptanı Dimitri Payet'i isteyen kulüpler arasında...
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Bu sezon Igor Tudor tarafından oynatılmayan tecrübeli oyuncuya Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu belirtildi.

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Fransız oyuncunun, Tudor'un da ayrılığı sonrasında Marsilya'da kalmaya sıcak baktığı, Başkan Longoria ile bir araya gelerek geleceğine dair görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    ALMANLAR DUYURDU: SUAT SERDAR DA HEDEFTE

    Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar'ın adı Galatasaray ile anılıyor.

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Alman basınında Kicker'ın haberine göre, Bundesliga'da küme düşen Hertha Berlin'in yıldızları takımdan ayrılmaya başlarken, takımın en önemli oyuncularından Suat Serdar'ın da talipleri teklif hazırlığına başladı.

     
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Hertha Berlin ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Suat'ın transferinde en iddiali iki ekip ise eski kulübü Mainz ve Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Galatasaray'ın transfer için Hertha ve oyuncu ile teması geçtiği belirtilen haberde, Suat'ın yakın zamanda kararını vereceği iddia edildi.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    NELSSON YERİNE DE VRIJ

    Inter ile sözleşmesi sona eren Stefan de Vrij'in geleceği, Türk kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. 
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, 31 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Geleceği hakkında DAZN'a konuşan Hollandalı isim, "Inter'de devam etme ihtimalim var. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra her şey netliğe kavuşacak. Sezon sonunda size her şey açıklayacağım" dedi. Tecrübeli stoper, bu sezon Inter formasıyla 38 resmi karşılaşmada sahaya çıktı.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    KALEYE YERLİ OPERASYONU

    Galatasaray'ın takviye planladığı diğer bir bölge ise kale... Okan Buruk, Muslera ile rekabete girebilecek bir yerli kalecinin transferini talep ederken sarı-kırmızılılar da kolları sıvadı.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Galatasaray'ın ilk hedefinin Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır olduğu ve aracılar vasıtasıyla nabız yokladığı öne sürüldü. 
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Bordo-mavililer, devre arasında İngiltere'den 8 milyon Euro'luk bir transfer teklifi gelen Uğurcan Çakır'ı yurt içine 10 milyon Euro'dan daha ucuza satmaya sıcak bakmıyor.
  • Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Şampiyonlar Ligi için kollar sıvandı

    Bu maliyetleri yüksek bulan Galatasaray'ın diğer alternatifi ise Günay Güvenç... Gaziantep FK'da bir yılı kalan ve kulübünden ayrılmak isteyen tecrübeli file bekçisini Trabzonspor da istiyor. 

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