Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
Ayrılığa hazırlanan Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarına başalyan Galatasaray, transfer listesini oluşturdu. İşte detaylar...
Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışına bürünen Galatasaray, 3 yıldız isme yöneldi.
AS'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'den Andriy Lunin, Liverpool'dan Alisson Becker ve Aston Villa'dan Emiliano Martinez'in peşinde düştü.
Haberde, Lunin'in Galatasaray'ın öncelik sırasında olmadığı aktarıldı.
TAFFAREL DEVREYE SOKULACAK
AS, Galatasaray'ın Alisson transferini bitirmek için Liverpool ve Brezilya Milli Takımı kaleci antrenörü olan eski futbolcusu Taffarel'i devreye sokacağını vurguladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edebilmek için vazgeçilmez bir kaleciye sahip olmak istiyor.