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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan kaleye sürpriz aday: Noah Atubolu - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan kaleye sürpriz aday: Noah Atubolu

        Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Alman kaleci Noah Atubolu'yu listesine ekledi.

        Giriş: 07.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:02
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        Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, takımdan ayrılan Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor.

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        Sarı-kırmızılı yönetim, kaleci konusunda adeta ince eleyip sık dokuyor. Listesinde birçok isim yer alan Galatasaray'ın gündemine son olarak Noah Atubolu geldi.

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        Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Nijerya asıllı Alman file bekçisi için henüz resmi girişimler başlamasa da aracılar üzerinden fiyat ve durum bilgisi alındı.

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        Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen 23 yaşındaki kaleci, geçen sezon 27 resmi maçta Freiburg kalesini korurken, kalesinde 38 gol gördü.

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        Öte yandan sarı-kırmızılıların kaleci listesinin ilk üç sırasında ise şu isimler yer alıyor:

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        1- Andriy Lunin

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        2- Uğurcan Çakır

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        3- Marcin Bulka

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