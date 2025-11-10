Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması!
Galatasaray, Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Lucas Torreira’nın sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp doktorları, yıldız orta saha oyuncusunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığını açıkladı.
Yapılan duyuruda, “Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira’nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır, 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir, bilginize” ifadelerine yer verildi.