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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Sedat İncesu'ya teşekkür! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Sedat İncesu'ya teşekkür!

        Galatasaray, görevinden ayrılan başantrenör Sedat İncesu'ya teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:17 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:17
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        Galatasaray'dan Sedat İncesu'ya teşekkür!
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        Galatasaray Kulübü, görevinden ayrılan tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörü Sedat İncesu'ya teşekkür etti.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Sedat İncesu'nun tekerlekli sandalye branşında verdiği katkılara vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

        "Engel Tanımayan Aslanlarımızın başarılarındaki katkıları, 20 yıllık süre zarfında elde ettiği zaferlerle Galatasaray'da adını unutulmazlar arasına yazdıran tekerlekli sandalye basketbol takımımızın başantrenörü Sedat İncesu'ya kulübümüze verdiği emeklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

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