Galatasaray'dan Singo için sakatlık açıklaması!
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo için açıklamada bulundu. Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurdu
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."