GOMIS'E ÇILGIN TEKLİF
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine bomba bir iddia düştü... Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Bafetimbi Gomis için resmen düğmeye bastığı belirtildi. Al Hilal'in hem yönetim hem de Fransız yıldızla temasa geçtiği ifade edildi.
DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
İddialara göre Suudi kulübü 3 milyon Euro'su bonus olmak üzere tam 21 milyon Euro'yu gözden çıkardı. UEFA kıskacındaki Galatasaray yönetimi teklife çok sıcak bakıyor.
FATİH TERİM DE ONAYI VERDİ
Fatih Terim'in de yeni transferlere bütçe oluşturacak olmasından dolayı Gomis'in satışına onay verdiği öne sürülüyor. Transfer konusundaki son sözü, Al Hilal kulübü ile pazarlıklarını sürdüren Fransız yıldız verecek.
6-7 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sezon 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alacak olan Gomis'in 6-7 milyon Euro civarında bir para istediği belirtiliyor. Eğer yıldız futbolcu da Al Hilal'le anlaşırsa transferin gerçekleşeceği öğrenildi. (Takvim)
EMRE AKBABA ADIM ADIM ASLAN OLUYOR
Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, son olarak gündemine Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Emre Akbaba’yı almıştı. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 34 karşılaşmada 14 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayan Cim Bom’un yaptığı 2 teklif geri çevrilmişti. Düşük bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray’ın son olarak Tolga Ciğerci artı 2.5 milyon Euro’luk öneriyle Alanyaspor’un kapısını çaldığı ortaya çıktı.
EMRE HAZIR KITA
Alanyaspor’un bu öneriyi değerlendirme aşamasında olduğu ve kulüple 1 yıllık kontratının bulunan Emre’nin Ocak ayından itibaren başka bir takıma imza atabilme hakkının bulunması sebebiyle Galatasaray’a olumlu yanıt verebileceği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun da 4 sezonluk Alanyaspor macerasının sonuna geldiğini düşündüğü ve Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.
ROTASI BELLİ!
Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de radarında bulunan deneyimli oyuncu için şu anlık en iyi önerinin Galatasaray’dan geldiği kaydedilirken Emre’nin de Sarı-Kırmızılılar’da ısrarcı olması sonrasında bu ismin Cim Bom’un yolunu tutacağı konuşuluyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre’nin, yeni takımına hazır olarak katılmak için bireysel olarak da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi
(Fanatik)
RİZE'DE ROTA TARIK ÇAMDAL
Transfere hız veren, son olarak Sporting’den Ruben Ribeiro ile söz kesen Çaykur Rizespor’da gündem sağ bek... Karadeniz ekibi, Galatasaray’da kampa götürülmeyen ve kiralanacak olan Tarık Çamdal için devreye girdi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in takımında görmeyi istediği Tarık’la ilgili Galatasaray’la görüşmelerin başladığı ifade edildi.
Yeniden eski başarılı günlerine geri dönmek isteyen Tarık’ın da Rize’nin ilgisine sıcak baktığı bildirildi.
Aslan’dan ayrılmaya hazırlanan deneyimli oyuncuyla Antalyaspor, Erzurum ve Ankaragücü de devre.
(Fanatik)
EMRE AKBABA İÇİN YENİ TEKLİF
Emre Akbaba transferinde yeni bir dönemece girildi. Cimbom'un yeni teklifi masada...
Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'un yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılmak istemediği ortamda Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'a, Linnes ve Carole'u önerdi.
Carole bonservisi ile Linnes ise kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek.
Akdeniz ekibi, bu oyuncuları kabul etse de Emre için 2 milyon euro da para istedi.
Başarılı oyuncunun da transferi için devreye girdiği ve Alanyaspor'dan alacaklarında indirime gidebileceğini bildirdi. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Problemlerin kısa sürede çözüme kavuşturulması bekleniyor.
(Fotomaç)
ASLAN'A BİR GENÇ YILDIZ DAHA
Finlandiya'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nı takip eden Elmander, Norveç'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı Trincao'uyu izledi. Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi. Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi..
(Fotomaç)
RODRİGUES'E 14 MİLYON EURO
Trezeguet'in de transferi ile Rodrigues'in takımdan ayrılma süreci hızlanacak. Şimdiye kadar sadece West Brom'dan 9 milyon euro'luk teklif alan yıldız oyuncu için menajerler devreye sokulacak. Rakamın ise G.Saray'ın kasasına en az 10 milyon euro kalacak şekilde olması için menajerlere bonuslar vaat edilecek. Satışın % 20'si PAOK'a gitmesi ve menajerlere verilecek komisyon nedeni ile en düşük satış fiyatı 14 milyon euro üzerinden olacak..
(Fotomaç)
VİTİNHO KRİZİ
Vitinho için 7 milyon euro'ya anlaşan Flamengo, G.Saray'ın devreye girdiği iddialarının ardından 10 milyon euro'ya yükselen rakam yüzünden şaşkın. Yönetici Noval, "Vitinho gelmeye hazır. Ruslar ise Türklerin de Vitinho'yu istediğini söylüyor. Ama ben öyle bir şey duymadım dedi..
(Fotomaç)
MINA'YA BİR TALİP DAHA!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Yerry Mina'ya Everton, Leicester ve West Ham'dan sonra Boca Juniors da talip oldu. Arjantin ekibi, Kolombiyalı stoper için Barcelona'ya 10 milyon euro satın alma opsiyonlu 5 milyon euro'luk kiralama teklifinde bulundu. Barça, gelen diğer teklifleri de değerlendiriyor.
(Fotomaç)
AHMED MUSA'YA ASTRONOMİK TEKLİF!
Leicester City'de forma giyen Nijeryalı golcü Ahmed Musa'nın adı, transfer döneminde üç büyükler için gündeme gelmişti.
25 yaşındaki golcü oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulübün de Galatasaray olduğu öne sürülüyordu. Musa'nın Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndaki performansı da Sarı Kırmızılı taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı.
Nijerya, son maçta Arjantin'e yenilip turnuvaya veda etse de Musa'nın İzlanda maçındaki performansı parmak ısırtmıştı. Söz konusu maçta Nijerya'nın 2 golünü atan Musa, bir anda değerini katlamıştı.
Geçtiğimiz sezonun son 6 ayını CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı futbolcu, 30 Haziran itibarı ile yeniden Leicester City'e katılmıştı.
Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen yıldız isimle ilgili Ada basını bomba bir iddia ortaya attı.
Daily Mirror'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Musa için Leicester City'e astronomik bir bonservis bedeli teklif edildi.
Gazete, Leicester'la sözleşmesi 2020 yazında sona erecek golcü futbolcu için tam 45 milyon euroluk bir teklif geldiğini yazdı.
Teklifi yapan kulüpse Suudi Arabistan liginde boy gösteren Al-Nassr.
(Fanatik)
GALATASARAY 4 MİLYON TL ALACAKLI ÇIKTI
Mali konularda titiz davranan Galatasaray Kulübü yönetimi, futbolcular ile imzalanan sözleşmelerde önemli bir ayrıntıyı fark etti. İşte detaylar...
Ancak Galatasaray'ın, Tarık'a belirtilen tarihteki kura değil güncel kura göre ödeme yaptığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından Tarık'a tam 200 bin Euro fazla para ödendiği belirlendi.
Tarık da, Galatasaray Kulübü'nün sunduğu bu detayları kabul etti. Ve geçen yıl tahakkuk eden ücretinde 200 bin Euro indirime gitti.
(Hürriyet)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.