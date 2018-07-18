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RODRİGUES'E 14 MİLYON EURO

Trezeguet'in de transferi ile Rodrigues'in takımdan ayrılma süreci hızlanacak. Şimdiye kadar sadece West Brom'dan 9 milyon euro'luk teklif alan yıldız oyuncu için menajerler devreye sokulacak. Rakamın ise G.Saray'ın kasasına en az 10 milyon euro kalacak şekilde olması için menajerlere bonuslar vaat edilecek. Satışın % 20'si PAOK'a gitmesi ve menajerlere verilecek komisyon nedeni ile en düşük satış fiyatı 14 milyon euro üzerinden olacak..

(Fotomaç)