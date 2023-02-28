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Galatasaray'dan Talisca bombası!

Süper Lig lideri Galatasaray, transferde durmuyor... Son olarak İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Al Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile de sözlü anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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  • Galatasaray'dan Talisca bombası!

    Sezon başında ve ara transfer döneminde kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dünyada gündem olan Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. 
  • Galatasaray'dan Talisca bombası!

    Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak istediği iddia edildi. 
  • Galatasaray'dan Talisca bombası!

    Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, kulüpten ayrılma kararı alan Brezilyalı yıldızın, Galatasaray formasıyla yeniden Süper Lig'e döneceği belirtildi. 
  • Galatasaray'dan Talisca bombası!

    Haberde; "Anderson Talisca, kariyerine Al Nassr'da devam etmeyecek.  Bu kararını yöneticilere bildiren oyuncu, Türk kulübü Galatasaray ile sözlü olarak anlaştı" ifadelerine yer verildi.
  • Galatasaray'dan Talisca bombası!

    16 MAÇTA 14 GOL 

    Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Brezilyalı 10 numara, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 16 maçta 14 gol kaydetti. 
  • Galatasaray'dan Talisca bombası!

    Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen yıldız oyuncu,siyah-beyazlılarla 80 maça çıkarken,  37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.
  • Galatasaray'dan Talisca bombası!

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