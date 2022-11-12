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Galatasaray'dan tarihi zafer

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yenen Galatasaray, FIFA Dünya Kupası için verilen araya ikinci sırada girdi.

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  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında oyunu kontrolünde tutan sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle öne geçti. Etkili ataklar gerçekleştiren konuk takım, 45. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan, 45+4. dakikada ise Youssuf Ndayishimiye'nin kendi kalesine golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Gollerine ikinci yarıda da devam eden Galatasaray, 59. dakikada Kerem, 65. dakikada ise Dries Mertens'in ayağından bulduğu gollerle 5 farklı üstünlük yakaladı. Kerem'in 85, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 88. dakikadaki golleriyle 2 gol daha atan konuk takım, sahadan 7-0 galip ayrıldı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sezon 3. kez yenilerek 24 puanda kaldı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    PUAN FARKI 2'YE İNDİ

    Galatasaray, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da düşürmeyi başardı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Ligin 14. haftası öncesi averajla ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'i yenerek, üçüncülükten ikinci sıraya çıkan "Cimbom" FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilecek ara öncesinde lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 2'ye indirdi.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

    Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

     
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    "Cimbom" 12. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1 ve son olarak 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    KEREM'DEN HAT-TRICK

    Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 3 gol birden atarak galibiyette başrolü oynadı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Ligde son olarak 6. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında 2 gol birden atan Kerem, sonrasında forma giydiği 6 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren, ardından da skoru 4-0 ve 6-0'a getiren golleri kaydeden Kerem Aktürkoğlu, suskunluğuna son verirken, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig kariyerinde ikinci kez hat-trick" yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta da 3 kez ağları havalandırmıştı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    ICARDI BİR BİR ATIYOR

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, takımına skor katkısı vermeyi sürdürüyor.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki 6. maçına çıkan Icardi, müsabakanın 45. dakikasında penaltıdan ağları havalandırdı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 2 golle galibiyeti getiren oyuncu olan 29 yaşındaki santrfor, üst üste 2 maçta 3, toplamda ise 4. kez gol sevinci yaşadı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Icardi, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golde de son pası veren oyuncu olarak dikkati çekti.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Dries Mertens ise sarı-kırmızılı formayla ligdeki 2. golünü kaydetti.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Ligdeki 12. maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan tecrübeli futbolcu, 11. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasından sonra 2. kez ağları havalandırdı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Maçta son golü kaydeden Abdülkerim Bardakcı ise sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

     

    Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce ligde 3 kez kart gören tecrübeli file bekçisi, 4. kartını turuncu-lacivertli ekip karşısında gördü, Bu kartla cezalı duruma düşen Muslera, FIFA Dünya Kupası arasından sonraki ilk lig maçında İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlık nedeniyle erken değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

     

    Mücadelenin 20. dakikasında sakatlanan Emre Taşdemir, bir süre oyuna devam etse de 23. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı.

     
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı maçlardaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Rakibine deplasmanda son olarak 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 5-1 mağlup olan Galatasaray, sonrasındaki 5 sezonda dış sahada yenilgi yüzü görmedi.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Galatasaray, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanındaki son 3 maçında gol yemedi.Sarı-kırmızılılar, ayrıca Başakşehir karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmezken, üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    REKABETTE EN FARKLI SKOR

    Galatasaray, Süper Lig'de 29. kez karşılaştığı Medipol Başakşehir karşısında en farklı galibiyetini elde etti.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçın 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

    Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi. Geride kalan maçlarda en farklı galibiyetleri 5-1 ve 2 kez 4-0'lık skorlarla turuncu-lacivertliler almıştı. Rakibini 7-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılılar, istatistiklerde bu üstünlüğü de ele geçirdi.
  • Galatasaray'dan tarihi zafer
  • Galatasaray'dan tarihi zafer

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