Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015'te Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan goller Lukas Podolski ve Umut Bulut'tan gelirken teknik direktörlük koltuğunda Hamza Hamzaoğlu oturuyordu.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maç ve skorları şöyle:

Sezon Hafta Skor 2015-2016 9. Fenerbahçe 1-1 15. Beşiktaş 2-1 2016-2017 5. Beşiktaş 2-2 11. Fenerbahçe 2-0 25. Trabzonspor 2-0 27. Medipol Başakşehir 4-0 2017-2018 10. Trabzonspor 2-1 12. Medipol Başakşehir 5-1 14. Beşiktaş 3-0 26. Fenerbahçe 0-0 2018-2019 4. Trabzonspor 4-0 14. Beşiktaş 1-0 16. Medipol Başakşehir 1-1

DERBİ DE KAZANAMIYOR!

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray'ın son 8 deplasman derbisindeki karnesi şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1 Süper Lig Beşiktaş 2-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2 Süper Lig Fenerbahçe 2-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 1-0

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