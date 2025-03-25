Galatasaray derbiye hazırlanıyor!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 6’ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.15’te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.