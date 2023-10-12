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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu tanıttı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu tanıttı!

        Galatasaray, dünyanın ilk dijital taraftarı olan Leo'yu tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Türkiye'de ilklerin ve enlerin kulübü olma geleneğini sürdürerek spor ve dijital yeniliğe imza atıyor. Leo, hayatının merkezine Galatasaray'ı koymuş milyonlarca taraftardan birisi. Leo aynı zamanda müzik yapımcısı, şarkı yazarı, video, fotoğraf ve çizim konusunda uzman bir sanatçı influencer" ifadeleri kullanıldı. Leo adına açılmış sosyal medya hesapları da açıklamada paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:15
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        Dünyada ilk: Galatasaray resmen tanıttı
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        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, dijital taraftarı Leo'yu tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Leo'nun dünyanın ilk dijital taraftarı olduğu belirtilirken Leo'nun sosyal medya hesapları da paylaşıldı.

        Leo'nun sosyal medya hesaplarında ise iki adet şarkı ve çokça video paylaşımının yer aldığı da görüldü.

        Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

        "Kulübümüz, Türkiye’de ilklerin ve enlerin kulübü olma geleneğini sürdürerek spor ile dijital dünyayı birleştiren bir yeniliğe imza atıyor. Çözüm ortağımız Leo The Fan A.Ş ile birlikte Dünyanın ilk Dijital Taraftarı Leo’yu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız.

        Leo hayatının merkezine Galatasaray’ı koymuş milyonlarca Galatasaray taraftarından birisi. Leo aynı zamanda bir müzik yapımcısı, şarkı yazarı, video, fotoğraf ve çizim konusunda uzman bir sanatçı influencer.

        Büyük Galatasaray taraftarı Leo’yu takip edip, onun yaptıklarını izledikçe Galatasaray kazanacak, böylece Galatasaray taraftarı kendi maddi kaynaklarını kullanmadan kulübüne destek sağlamış olacak."

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