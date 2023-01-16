DURSUN ÖZBEK: G.SARAY'IN ÇİMENTOSU EMİN'LER!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza sonrası yaptığı açıklamada Emin Bayram'dan övgüyle bahsedip, "Emin'i epey bir zamandan beri izliyorum ben. Son derece başarılı. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın geleceğini yazacak arkadaşlardan bir tanesi. Fizik ve oynadığı mevki açısından son derece faydalı. Bu sene de büyük katkısı olacak. Bundan sonrası için başarılar diliyorum kendisine. Galatasaray'ın çimentosu Emin'ler. Galatasaray sevdası Emin'de de bitmesin. Galatasaray'da yolu açık olsun. Allah sakatlık vermesin." dedi.