Galatasaray, Eren Elmalı'nın transferinde mutlu sona yakın!
Süper Lig lideri Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın transferi için son aşamaya geldi. Bordo-mavililerle ödeme planı konusunda görüşmeler sürüyor.
Giriş: 14.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:07
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eren Elmalı'da mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki sol bekin transferi için Trabzonspor ile ödeme planını görüşüyor.
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TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3 yıllık taksitlerle ödemek istiyor.
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Trabzonspor ise Eren Elmalı'nın bonservis bedelinin tümünü peşin olarak almayı talep ediyor.