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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Eren Elmalı'nın transferinde mutlu sona yakın! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Eren Elmalı'nın transferinde mutlu sona yakın!

        Süper Lig lideri Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın transferi için son aşamaya geldi. Bordo-mavililerle ödeme planı konusunda görüşmeler sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:07
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eren Elmalı'da mutlu sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki sol bekin transferi için Trabzonspor ile ödeme planını görüşüyor.

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        TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini 3 yıllık taksitlerle ödemek istiyor.

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        Trabzonspor ise Eren Elmalı'nın bonservis bedelinin tümünü peşin olarak almayı talep ediyor.

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        Görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve Galatasaray'ın milli sol bekin transferini resmen duyurması bekleniyor.

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        Trabzonspor ile bu sezon 20 resmi maça çıkan Eren Elmalı, 1 asiste imza attı.

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