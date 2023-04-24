Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları

ÖMER ÜRÜNDÜL: ZANIOLO SANTRFORDA OLMUYOR

Okan Buruk maç öncesi şöyle bir yorum yaptı: 'Karagümrük'te kaliteli oyuncular var, kolay gol atıyorlar, kolay da gol yiyorlar. Biz bunları etüt ederek planlamamızı yaptık.' Demek ki planlama doğru yapılmamış. O kadar riskler ve kişisel hatalar bu kadar arka arkaya gelirse sonucu da bu oluyor. G.Saray, maçın sonuna kadar tempolu ve baskılı oynadı. 65'ten sonra çok tempodan bir yorgunluk ortaya çıkar, bu da olmadı. Kazanmak için mücadele ettiler.