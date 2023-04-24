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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında önemli 2 puanı kaybetti. Spor yazarları, Galatasaray'ın 2 puan bıraktığı maçı ve etkisini kaleme aldı

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  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    AHMET ÇAKAR: BAYARSLAN'IN VERDİĞİ İKİ PENALTI DA YANLIŞ

    İnanmazsınız ama G.Saray, ilk yarıda toplam 20 dakika içinde 3 gol yedi. Karagümrüklü Lobjanidze, Adekugbe'yi otobana çevirdi. Sürekli oradan geldiler ve neredeyse her atakta ya gol buldular ya da tehlikeli pozisyon ürettiler. Art arda gelen goller G.Saray'da soğuk duş etkisi yaptı.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Volkan Bayarslan'ın verdiği iki penaltı da yanlış. İlkinde top takım arkadaşından sekip Karagümrüklü oyuncunun doğal konumdaki eline çarpıyor, ikinci penaltıda ise Rashica, omuz darbesi ile yere düşüyor. Böyle penaltılar olmaz. Ayrıca G.Saray'ın attığı ilk golde de topa müdahale etmek isteyen Karagümrüklü oyuncuya faul var. (SABAH)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    OSMAN ŞENHER: GALATASARAY İPTEN DÖNDÜ

    Dün gece Karagümrük karşısında en büyük hatayı Muslera yaptı. Belki de hayatında ilk defa böyle üst üste hatalar yaptı. Yediği gollere bakın. Evet Muslera’nın kredisi var ama şampiyonluğa oynayan bir takımın böyle hata yapma lüksü yok. Hadi onu da geçtim. Penaltı kazanıyorsun, topun başında Avrupa’nın en büyük golcüsü Icardi var ve 3-2 mağlupsun. 
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Özetle Cim-Bom, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarındaki boş alanları dün gece bulamadı. Karagümrük karşısında ev sahibi ekip takım olarak iyi değildi. Bir sürü de hata yapıldı. Buna rağmen maçı berabere bitirmek sarı-kırmızılılar adına iyi bir skor oldu. (MİLLİYET)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    BÜLENT TİMURLENK: UNUTMAK İSTERLER...

    Dolu tribünler önünde o baskının şiddetini azaltıp daha geride karşılamak gerekirken, Buruk'un 11'inde takım boyu uzamaya başladı. Diagne'nin golünde derine tek topa yakalandılar ve Muslera için bir numaralı hata buydu. Çok kötü uzandı çaprazdan gelen topa. İki numaralı hata Borini'nin golünü getirdi. Uzun oynamak varken kanada atılan kavisli top rakip atağa dönüştüğünde ilk golde olduğu gibi Abdülkerim yine ortalıkta yoktu. Top Karagümrük'ü de seviyordu.

     
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Zaniolo bir İcardi değil ama dün Galatasaray için 'atanın ve tutanın iyi olacak' klişesinin sezonun aksine terse döndüğü bir akşamdı. Muslera'nın yediği hatalı goller, bir de üstüne İcardi'nin anlamsız penaltısı. Atan ve tutanla buraya gelmişsen herkesin unutmak istediği bir akşamı vardır. İcardi ve Muslera için böyle bir akşamdı. (SABAH)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    FIRAT AYDINUS: ICARDI VE MERTENS'TEN BİRİ OLMAYINCA PERFORMANSLARI DÜŞÜYOR

    Galatasaraylılar “Ne oluyor?” demeye kalmadan, yine Borini ile üçüncü golü kalelerinde gördüler. İkinci yarıya doğal olarak Galatasaray baskılı başladı. Bu da riski beraberinde getirdi. Zaniolo arkası dönük oynayabilen bir golcü değil.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    İcardi’nin bu özelliği zaten aralarındaki farkı gösteren en önemli faktör. Mertens yokken İcardi’nin performansı ne kadar düşüyorsa, İcardi’nin yokluğunda da Mertens’in performansı bir o kadar düşük gözüktü. (HÜRRİYET)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    ÖMER ÜRÜNDÜL: ZANIOLO SANTRFORDA OLMUYOR

    Okan Buruk maç öncesi şöyle bir yorum yaptı: 'Karagümrük'te kaliteli oyuncular var, kolay gol atıyorlar, kolay da gol yiyorlar. Biz bunları etüt ederek planlamamızı yaptık.' Demek ki planlama doğru yapılmamış. O kadar riskler ve kişisel hatalar bu kadar arka arkaya gelirse sonucu da bu oluyor. G.Saray, maçın sonuna kadar tempolu ve baskılı oynadı. 65'ten sonra çok tempodan bir yorgunluk ortaya çıkar, bu da olmadı. Kazanmak için mücadele ettiler.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Kerem çok çalıştı, Oliveira ile Torreira olumlu futbol sergiledi. Rashica da görevini yaptı. Yalnız Zaniolo santrforda olmuyor. İcardi de ısınmadan son derece laubali bir penaltı atınca onun da morali bozuldu, katkı veremedi. (SABAH)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    İBRAHİM YILDIZ: GALATASARAY BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

    İlk yarının sonunda gelen penaltı golüne kadar, Sarı-Kırmızılı takım adına sıkıntılı bir süreç yaşandı. Diagne ve Borini gol yollarında tehlikeli oyuncular. İkisinin attığı gol neredeyse 40 yaklaştı. Okan Buruk, bu iki oyuncu için gerekli önlemi ne kadar düşünmüştü? Galatasaray teknik kadrosu, 12 dakikada yenilen 3 golü sorgulamalı.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Şampiyonluk yolunda bu tür kazalar elbette olacak. Yine de, özellikle ikinci yarı sergilenen oyunun karşılığı böyle olmamalıydı. Sahadaki mücadeleye kenar yönetim daha akılcı hamleler yapabilmeyi düşünemedi. Sarı-Kırmızılı futbolcuların kazanma arzusu, coşkulu oyunu maçın kalitesini arttıran önemli etkendi. (HABERTÜRK)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    ERMAN TOROĞLU: GERİLİM YARATMADI

    Son yıllarda gördüğüm en güzel maçlardan biriydi. Galatasaray karşılaşması da ona benzer olur dedim ama o kalitede değildi. Sarı-kırmızılı ekip golü erken buldu. Sonra Zaniolo ile bir pozisyon daha yakaladılar ama bu futbolcunun bencilliği takımına farkı açtıramadı.

     
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Hakem Volkan Bayarslan, kötü maç yönetmedi. Sonlara doğru Galatasaray'a biraz sempatik baktı ama sarı-kırmızılıların lehine verdiği ikinci penaltı, penaltı değildi. Maalesef iki hafta evvel Ankaragücü aynı şekilde Fenerbahçe'ye kurban edildi. Hep söylerim penaltı, penaltı gibi olmalı. Ama maalesef İstanbul'da bunlar olmuyor. Kaderinize razı olacaksınız. İcardi bu penaltıda hakeme yardım etti, topu kaleciye verdi. (SABAH)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    SERKAN AKCAN: BÜYÜK KAYIP

    Nelsson ve Muslera’nın hatalarıyla tabela bir anda 1- 0’dan 1-2’ye dönerken Galatasaray saha motivasyonunu uzunca bir süre kaybetti. Nelsson Galatasaray’ın oyun başlangıçlarında bugüne kadar iyi işler çıkarmış bir stoperken dün akşam yaptığı savunma hataları şaşırtıcıydı. Keza Muslera’nın yanlış pasları ve alamadığı pozisyonlar Galatasaray’ı yakan detaylardı. 
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Muslera’nın genel sezon performansı elbette tatmin edici, lakin şampiyonluk için kusursuz bir form gerekiyor. Uruguaylı kalecinin 450. maçında bu acemilikleri yapması takımını sandığından çok daha vahim bir kayba uğratmış olabilir. (FANATİK)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    LEVENT TÜZEMEN: ICARDI FANTEZİSİ 

    Boey'in attığı beraberlik golü G.Saray'a belki 1 puan kazandırdı. Bu puan, şampiyonluk yolunda inşallah kıymetli olur. Ben Karagümrük takımını ve özellikle F.Bahçe maçında 0 pozisyonla oynayan Borini'yi bu kadar istekli ve coşkulu görmedim. Yenilen iki golde Nelsson'un ciddi hatası vardı. Muslera'nın geçmişten ders almayarak, fantezi yaparak rakibe kaptırdığı top gol oldu.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Okan hocanın G.Saray'da büyük işler yapan Muslera'yı uyarması gerekir. Uruguaylı kaleci artık kafasına göre takılmayı bırakmalıdır. Ayrıca sahanın en iyisi Oliveira penaltıyı gole çevirmişti, ikinci penaltıda topun başına İcardi'nin geçmesi fanteziydi ve Okan Buruk müdahale etmeliydi. Sırf tribünler sevdiği şarkıyı söylesin diye Arjantinli yıldıza attırılmamalıydı. Karagümrüklü oyuncular zamanı kullanmak için hep ağır hareket etti. (SABAH)
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    DENİZ ÇOBAN: KÖTÜ BİR YÖNETİM!

    42. dakikada VAR müdahalesiyle Galatasaray lehine penaltı verildi. Karambolden sekerek gelen top yakın mesafede Nicholas’ın eline temas ediyor. Bu pozisyon hakem yorumuna muhtaç olan pozisyon. Oyuncunun diziyle hamle yaparken top koluyla buluşuyor. Kararı hakem verse itiraz etmezdim.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    64. dakikada Biraschi-Rashica mücadelesinde hakem penaltı düdüğü çaldı. Bu, omuz omuza mücadeleye örnek gösterilecek bir pozisyondu. Verilen penaltı kararına doğru demek mümkün değil. Hakem açısından kabul edilemez bir karardı. (FANATİK)

     
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    SERKAN KORKMAZ: BİRİNCİ FİNAL

    Galatasaray kazandığında kupa kaldıracağı bir maça başlamıştı adeta. Tempo, hücum pres üst düzeydi ve golünü de erkenden bulmuştu. Fakat attığında sevinmediği golle beraberliği bulan Diagne ile tribünler kısa süreli bir şok yaşıyordu. Olsun takım iyi oynuyordu ve henüz ilk yarının bitmesine bile daha çok vardı. Takımın en güvenilir ismi Muslera dahil komik hatalar ve tuhaf gollerle Pirlo'nun takımı bir anda 1-3 öne geçmişti. 
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları: Unutmak isterler!

    Bu ligde yedi final maçı vardı Galatasaray'ın artık altı finali kaldı. Haftaya Dolmabahçe'de oynanacak derbi ligin zirvesini şekillendirecektir kuşkusuz ancak her sonuçta heyecan son haftaya kadar nefes kesmeye devam edecek diye düşünüyorum. Kim bilir belki de; Galatasaray belki de dün geceki bir puanla şampiyon olacak. (FOTOMAÇ)

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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