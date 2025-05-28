Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylarında Oosterwolde ve Mert Müldür ifade verdi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs 2024’de Rams Park stadyumunda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya haklarında zorla getirilme kararı olan sanık futbolcu Jaden Quinn Oosterwolde ve tanık futbolcu Mert Müldür katıldı. Duruşmada ilk olarak tercüman eşliğinde savunma yapan Jaden Quinn Oosterwolde aylık gelirinin 100 bin euro olduğunu söyledi.

REKLAM

“KİMSEYE DOKUNMADIM, TEKME ATMADIM”

Olay günü galibiyeti kutlamak için sahaya çıktığını söyleyen Oosterwolde, “Sahanın ortasında fotoğraf çekmiştim. Sonrasında birisi gelip bayrağımızı almak istedi. Sonra birçok kişi bir araya geldi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kimseye dokunmadım. Kimseye tekme atmadım ve vurmadım. Dürüstçe söylemem gerekirse neden buradayım, onu bile bilmiyorum. Çevrede çok fazla insan vardı, kimin kime vurduğunu bilmiyorum. Ben sadece kendim için buradayım” dedi.

“BAYRAĞI BAYA ŞİDDETLİ ŞEKİLDE İNDİRDİ”

Oosterwolde’nin ardından tanık Mert Müldür ifade verdi. Fotoğraf çekilmek istedikleri sırada karşı taraftan birinin bayrağı şiddetli bir şekilde indirdiğini söyleyerek, “Baya şiddetli bir şekilde indirmişti. Ondan sonra ortalık karıştı. Kimin kime vurduğunu görmedim. Ali Çelikkıran’a da kimin vurduğunu görmedim. Hiçbir fikrim yok. Fotoğrafta zaten 4-5 kişi vardı. Olay yerinde Ali Çelikkıran’ı görmüştüm ama hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla bayrağı Ali Çelikkıran indiriyordu. Fotoğraf çekilenler arasında ben, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat vardı. Bir de o zamanki kulüp doktorumuz Ertuğrul vardı” dedi.