Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde güvenlik üst seviyede! Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi alınan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde ve çevresinde yaklaşık 20 bin emniyet mensubu görev yapıyor. Ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da maçın başlamasına kısa bir süre kala stadyumda incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.02.2025 - 19:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:57 facebook

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